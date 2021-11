Covid: aumentano i casi a Vallo della Lucania, boom di guarigioni ad Amalfi A Centola sono 50 i casi attivi, a Maiori 5 nuovi positivi. L'appello dei sindaci: "Responsabilità"

Il Covid circola ancora nel Salernitano. Diversi i nuovi positivi emersi nei comuni della provincia. Casi in aumento a Vallo della Lucania. Si sono registrati, infatti, negli ultimi quattro giorni 11 nuovi contagi. Ad oggi sono dunque 22 le persone contagiate e 17 cittadini sono attualmente in isolamento per contatto.

A Centola ancora un positivo, si tratta di un cittadino di Palinuro. Nel comune si registrano anche 3 guarigioni, per un totale di 50 casi attivi, di questi 8 sono alunni. Oggi saranno effettuati altri 14 tamponi. L'appello del sindaco Carmelo Stanziola è ancora alla vaccinazione e al rispetto delle normative antiCovid: "Evitate ogni forma di assembramento, anche eventuali feste private", le parole del primo cittadino.

A Camerota, invece, l'Asl ha comunicato la positività a covid-19 di un cittadino della frazione di Marina e ha disposto l'isolamento domiciliare per 5 persone appartenenti al nucleo familiare. Nelle prossime ore gli esiti di altri tamponi. Sono attualmente 10 le persone positive al Covid nel comune, 7 a Marina di Camerota e 3 a Camerota capoluogo.

Sospiro di sollievo, intanto, a Padula. A seguito di aggiornamenti ricevuti dall’ASL Salerno, i casi di contagio da Covid-19 stanno diminuendo. Sono infatti guarite 4 persone nelle ultime ore, per cui attualmente risultano 12 i casi presenti nel Comune. "Ciò nonostante è fortemente richiesto un profondo senso di responsabilità in ciascun cittadino. Si raccomanda il rispetto delle regole di comportamento e di distanziamento sociale, al fine di superare l’attuale situazione e azzerare al più presto il numero dei contagi", sottolinea la sindaca Michela Padula che, nella giornata di ieri, ha firmato anche una nuova ordinanza per la ripresa ah horas dell'attività didattica in presenza per la sezione B della scuola dell'infanzia in località Cardogna.

In costiera amalfitana, invece, nuovi casi sono stati regsitrati a Maiori. 5 nuovi casi e 8 guarigioni portano il totale dei cittadini attualmente positivi a 22. A Scala, dopo la guarigione di un cittadino, il totale attuale dei casi di positività al Covid-19 nel comune è di 13 persone. Boom di guarigioni ad Amalfi: 16 persone si sono negativizzate, contestualmente si registra anche un nuovo contagio. Sono 27 i casi attivi in città.