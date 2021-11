La giovane mamma morta di Covid. "Non è un'influenza, subito i vaccini" La tragedia che ha sconvolto due comunità cilentane. De Luca: "Sbagliato banalizzare il virus"

"Una donna che era in gravidanza, è morto il bambino già un mese fa, ora è morta anche la mamma. Questi episodi drammatici ci devono ricordare che quando parliamo di Covid non bisogna banalizzare". Vincenzo De Luca ha commentato così la tragica morte di Antonietta, la giovane madre cilentana che ha perso la vita dopo due mesi dopo il ricovero al Policlinico di Napoli.

A margine della cerimonia del giuramento di Ippocrate al teatro Augusteo di Napoli, il governatore ha messo in guardia dai rischi di sottovalutare la malattia: "Ho la sensazione che molti guardino al Covid come a una influenza non è così. Abbiamo una aggressione per le fasce più giovani, sotto i 15 anni. Credo sia un dovere di civiltà completare la campagna di vaccinazione".