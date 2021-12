Covid a Scala: altri 23 positivi, sale a il numero dei 70 casi in città Negativi i tamponi effettuati ai bambini della scuola dell'infanzia a Casal Velino

Aumentano i positivi nel comune di Scala. Sono stati resi noti gli esiti dei tamponi molecolari effettuati il 30 novembre u.s. dall' USCA: altri 23 cittadini sono risultatu positivi al Covid-19, si tratta di persone già in quarantena da diversi giorni, di cui 10 minori e 13 adulti. Nel comune, inoltre, si registrano 2 minori guariti. Sale a 70 il numero dei casi attivi in città.

Intanto, respiro di sollievo a Casal Velino. Sono pervenuti gli ultimi risultati dei tamponi effettuati ai bambini che frequentano la Scuola dell'infanzia di Bivio di Acquavella e, fortunatamente, sono tutti con esito negativo.

"Da oggi gli alunni potranno riprendere la frequentazione della Scuola e, con prudenza, tutto potrà tornare alla normalità, anche per le famiglie coinvolte - scrive il sindaco Silvia Pisapia - A chi, ad oggi, risulta ancora contagiato auguriamo una pronta guarigione e mandiamo un forte abbraccio".