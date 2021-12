Covid 19, a Vallo muore una 70enne colpita dal virus La donna soffriva di patologie pregresse

E' morta all'ospedale di Agropoli, dove si trovava ricoverata da qualche giorno, una 70enne di Vallo della Lucania. La donna non ce l’ha fatta a superare la fase più critica della malattia soffrendo già di altre patologie che hanno aggravato il suo quadro clinico. Nonostante gli sforzi dei sanitari per lei non c'è stato nulla da fare.

Addolorata la comunità cilentana dove al momento si registrano circa 15 persone positive al Covid.