Casi in aumento a Nocera Inferiore: "Possibili ulteriori misure per Capodanno" Nuovo balzo di positivi al Covid nel Salernitano: 37 a Vietri, 33 a Fisciano, 65 casi totali a Vallo

Nuovo balzo di contagi in provincia di Salerno. A Nocera Inferiore è considerevole l'aumento dei contagi Covid sul territorio comunale. A dirlo il sindaco Manlio Torquato che rende noto la possibile adozione di ulteriori misure di contenimento in vista della Vigilia di Capodanno.

Nella giornata di oggi, si terrà la Conferenza Stato-Regioni, all'esito della quale potranno essere decise possibili ulteriori misure. Inoltre, questa mattina si terrà un tavolo di Protezione civile presso il Comune di Nocera Inferiore per esaminare gli ultimi dati aggiornati sulla base dei quali si deciderà se adottare ulteriore misure di tutela in ambito comunale.

"Nel frattempo rinnoviamo la richiesta di massima collaborazione ai cittadini di: usare ogni utile strumento di profilassi all'aperto e al chiuso (mascherine, distanziamento ecc.), sottoporsi ai controlli (tamponi) in caso di contatti a rischio con soggetti risultati positivi al covid o comunque in caso di sintomi sospetti, sottoporsi alla vaccinazione, anche di terza dose, per le attività commerciali, in particolare quelle di somministrazione, ristorazione e ricezione assicurarsi che la clientela rispetti le norme di cautela sanitaria evitando all'interno e all'esterno dei locali l'ammassarsi di persone in violazione di ogni necessaria prudenza e distanziamento", l'appello della fascia tricolore.

Anche a Vallo della Lucania, come nella quasi totalità dei comuni si registra un considerevole aumento di casi di positività al Covid-19. Attualmente nel in città sono 65 i cittadini che combattono il virus e sono - nella quasi totalità - asintomatici o pauci-sintomatici. Tanti sono anche i contatti stretti, attualmente in isolamento ed in attesa di tampone.

Anche Vallo della Lucania, dunque, non sfugge a questa quarta ondata "Che colpisce indistintamente chiunque, ma pare concentrata soprattutto su giovani e giovanissimi", scrive il primo cittadino.

"E’ il momento di alzare ancor più la soglia di attenzione, di pretendere ancora di più il rispetto delle regole. E’ il punto più alto di contagi da inizio pandemia e ciascuno deve fare la sua parte. Mantenere il distanziamento, indossare correttamente le mascherine ed evitare assembramenti: raccomandazioni che oggi diventano imperativi categorici. Supereremo questa fase e ripartiremo con determinazione ancora maggiore. Rispettiamo le regole. Le parole insegnano, ma sono gli esempi che trascinano. Terremo costantemente informati i nostri concittadini", le parole del sindaco Antonio Sansone.

A Vietri sul Mare su 182 tamponi processati sono risultati positivi 37. Si registrano anche 24 guariti. Sono 109 i cittadini attualmente infetti. Il sindaco, inoltre, ha tenuto a chiarire la situazione in merito ad alcuni ritardi sulla comunicazione dell'esito dei tamponi molecolari: "In questi ultimi giorni, a Vietri come in molte altre città, abbiamo registrato difficoltà enormi delle Asl, ed in particolare delle USCA di riferimento, le quali, visto l’esponenziale aumento di positivi al virus Covid19, non riescono più a fornire risposte adeguate alle persone molto spesso in attesa di tamponi molecolari anche da più del tempo previsto dalla normativa, al momento sembra anche impossibile continuare a fare i tamponi domiciliari, le visite ai pazienti e i drive in nei singoli paesi.

Gli stessi tracciamenti non vengono più eseguiti dal dipartimento di prevenzione ma solo da alcuni Sindaci che ancora combattono in prima linea, cercando, con tutti i limiti e le difficoltà, di tutelare i propri cittadini. Per questi motivi chiedo scusa ai vietresi che in questi giorni sono stati in attesa anche di un risultato di un test molecolare fatto trentasei ore prima ed in alcuni casi ancora non arrivato. Siccome, come amministrazione comunale, siamo abituati a cercare soluzioni ed anche a sostituirci nei compiti altrui quando questi vengono a mancare, al momento, solo per i casi che sono in attesa di tampone molecolare o che hanno già passato il periodo di quarantena previsto, abbiamo attivato, con la protezione civile di Vietri Sul Mare, un servizio di tamponi molecolari con un laboratorio privato nelle more di una ripresa, mi auguro veloce, dei servizi dell’ASL e dell’ USCA", le parole del sindaco.

Boom di contagi a Fisciano: sono 33 i nuovi positivi. A Mercato San Severino, invece, sono 26 i nuovi positivi e 27 i guariti, per un totale di 146 casi in città.

A Giffoni Valle Piana, su 342 tamponi effettuati, sono state riscontrate: 11 positività ai tamponi molecolari, 41 positività riscontrate dai tamponi rapidi antigenici trasferiti al Dipartimento di Prevenzione Collettiva. Sono 71 le positività totali riscontrate ai molecolari. 158 le positività accertate tra tamponi molecolari e rapidi antigenici. A Capaccio Paestum il numero dei positivi sale a 138 dopo gli ultimi 19 contafi riscontrati.