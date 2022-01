Covid, volano i contagi nel Salernitano: 54 nuovi positivi a Baronissi A Centola sono 79 i casi attivi, il sindaco: "La situazione sta diventando sempre più preoccupante"

Covid-19, il virus vola in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri sono stati registrati 54 nuovi positivi a Baronissi. Il comune tocca quota 312 contagi. Il sindaco Valiante fa ancora appello alla vaccinazioni condividendo il programma vaccinale dell'hub di via Ferreria per il mese di gennaio. Sarà possibile vaccinarsi lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14. Il sabatomattina la seduta di vaccinazione è riservata esclusivamente ai bimbi dai 5 agli 11 anni. Boom di positivi anche a Capaccio Paestum con 36 nuovi contagi per un totale di 246 casi attivi in città.

Corrono i contagi anche nel Cilento. Il sindaco di Centola Carmelo Stanziola ha condiviso un nuovo aggiornamento in merito alla situazione epidemiologica in città sottolineando una che "la situazione sta diventando sempre più preoccupante".

"Vi invito ad evitare forme di assembramento che possano diventare fonte di ulteriore sviluppo della diffusione del virus,vista anche la facilità dei contagi della nuova variante. Cerchiamo tutti di attenerci a comportamenti personali responsabili anche all'interno dei nuclei familiari. Solo con l'impegno controllato di ciascuno di noi possiamo evitare il peggio", le parole del sindaco. Al momento i contagi sono in totale 79 e così distribuiti: 16 a Centola, 49 a Palinuro, 5 a Foria, 9 a San Nicola, 0 a San Severino.

Ad Agropoli il nuovo bollettino fa registrare 9 nuovi casi di positività al Covid-19. Al contempo si segnalano anche 8 guarigioni. Il totale dei positivi attuali è quindi di 247, di questi otto non sono residenti ad Agropoli. Non si segnalano casi gravi.

Il tasso di positività dell’ultima settimana è del 5,63%.