Covid ad Aquara, casi in aumento: "In arrivo norme più restrittive" Nuovi positivi in provincia. Corsa ai tamponi, il sindaco di Bellizzi: "Ci vorrebbe più personale"

Il virus dilaga in provincia di Salerno. Aumentano i contagi in diversi comuni ed i sindaci "corrono ai ripari". Ad Aquara, l'amministrazione ha annunciato che "a breve ci potranno essere nuove norme anti Covid più restrittive, per cercare di calmierare la grave situazione dei contagi in atto. Inoltre, le USCA sono in difficoltà e non si riesce con la dovuta tempestività ad effettuare e processare i tamponi e a tracciare la lista dei contatti." Un problema riscontrato in diversi comuni.

Ad Aquara la crescita dei contagi è elevata, sono circa 50 cittadini contagiati, senza particolari sintomi e con alcuni in via di guarigione. "È fondamentale, nel rispetto di tutti e non solo delle varie ordinanze, isolarsi immediatamente, rispettare le quarantene, anche di chi è stato a contatto, sentire il proprio medico, evitare furbizie sciagurate e pericolose per tutti. Noi, unitamente alle forze dell'ordine, faremo il possibile per tutelare la sicurezza e il rispetto delle regole da parte di tutti, ma lo ripeteremo fino alla nausea, senza autocontrollo, responsabilità, serietà, collaborazione di ognuno di noi, non andiamo da nessuna parte", l'appello dall'amministrazione.

Casi in aumento anche a Bellizzi dove è stata superata la soglia degli oltre 250 cittadini che risultano positivi al covid. Fortunatamente non si registrano casi gravi. "Stiamo attraversando un brutto momento organizzativo. - spiega il sindaco Mimmo Volpe in merito alle lunghe file registrate all'Usca - Purtroppo il processo dei tamponi da parte dei laboratori è saltato per l'alto numero di richieste da parte dei medici. Ci vorrebbe più personale in questo momento storico. Sto provando a discutere con tanti operatori, sono in serie difficoltà. Ora proviamo tutti a dare una mano e a comprendere lo stato di difficoltà dei nostri operatori sanitari, evitiamo inutili aggressioni a volte non solo verbali. Stanno lavorando per noi. Ho chiesto a chi di dovere di cercare d'intensificare con personale i nostri laboratori. Aprire un canale di ascolto maggiore."

Aumentano i contagi anche nella Divina. Ad Amalfi il nuovo bollettino consegna alla città altri 36 positivi per un totale di 183 casi attivi. Dopo gli 11 nuovi contagi, il totale positivi nel territorio di Minori è di 94 persone.

Salgono i contagi anche in Cilento. A Centola risultano 94 casi positivi così distribuiti: Centola 20, Palinuro 60, Foria 5, San Severino 0, San Nicola 9. "A causa di un guasto alle apparecchiature e dell’alto numero di tamponi da processare nell’area Sud di Salerno, le comunicazioni dei bollettini da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asl stanno subendo dei ritardi", avvertono da Agropoli. Nella giornata del 3 gennaio sono stati segnalati 38 nuovi casi di positività al Covid-19. Il totale dei positivi attuali è quindi di 291 e non si segnalano casi gravi. A Camerota sono 77 i cittadini attualmente positivi, la maggior parte - 38 - a Marina di Camerota.

A Giffoni Valle Piana su 242 tamponi effettuati, sono state riscontrate 5 positività ai tamponi molecolari, 34 positività riscontrate dai tamponi rapidi antigenici trasferiti al Dipartimento di Prevenzione Collettiva. Si segnalano 2 guarigioni. A Mercato San Severino sono ancora 37 i concittadini risultati positivi al Covid-19, per un totale di 281 casi in città. Mentre a Fisciano i 6 nuovi contagi riscontrati portano il totale dei positivi in città a quota 180.