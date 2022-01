Covid, record di positivi a Baronissi: 455 casi in città. Un decesso a Eboli Aumentano i contagi nel Salernitano: 102 positivi a Centola, 301 a Mercato San Severino

Il virus dilaga in provincia di Salerno e sempre più contagi vengono comunicati dai sindaci. A Baronissi è record di positivi in città. Sono 74 i casi rilevati nelle ultime 24 ore per un totale di 455 persone attualmente positive al Coronavirus.

"In vista inevitabili restrizioni - annuncia il sindaco Gianfranco Valiante - Causa della forte impennata e’ la grande contagiosità della variante omicron, che può avere effetti devastanti soprattutto per i soggetti non vaccinati".

Il primo cittadino ha inoltre fornito il report aggiornato dei vaccini somministrati ai residenti: 1^dose: 13.517 89%, 2^dose: 10.481 69%, 3^dose: 6.437 43%.

Ad Eboli, invece, il numero dei nuovi positivi è pari a 54 ed il numero delle guarigioni è pari a 71. In città si registra anche un nuovo decesso per Covid, si tratta della 55esima vittima del virus. Ad oggi sono in isolamento domiciliare n. 512 soggetti positivi.

A Giffoni Valle Piana su 195 tamponi effettuati, sono state riscontrate 15 positività ai tamponi molecolari e 24 positività riscontrate dai tamponi rapidi antigenici trasferiti al Dipartimento di Prevenzione Collettiva. Si segnalano 4 guarigioni. Sono 123 le positività totali riscontrate ai molecolari. 350 le positività accertate tra tamponi molecolari e rapidi antigenici.

Nel Comune di Centola risultano 102 casi positivi così distribuiti: Centola 26; Palinuro 61; Foria 5; San Severino 1; San Nicola 9. Sfoda quota 300 positivi il comune di Mercato San Severino che con gli ultimi 35 contagi rilevati e 15 guarigioni conta 301 persone attualmente infette. Mentre a Fisciano sono stati rilevati ancora 39 contagi per un totale di 210 casi attivi in città.