Giustizia lenta nel Cilento, il senatore Castiello incontra il ministro Cartabia Tra i temi affrontati il potenziamento del tribunale vallese e la riapertura di Sala Consilina

Potenziare il Tribunale di Vallo della lucania e riaprire quello di Sala Consilina. Sono stati alcuni dei temi, legati alla giustizia, nel territorio a sud di Salerno, affrontati dal senatore pentastellato, Franco Castiello, nel corso di un incontro svoltosi a Roma con il ministro della Giustizia, Marta Cartabia.

A queste due problematiche si aggiunge anche il ritardo burocratico per l'avvio, sempre a Vallo della Lucania, del Reparto Territoriale dei Carabinieri dopo la promozione della locale Compagnia già approvata da tempo.

"Un tribunale più piccolo che ne incorpora uno più grande è decisamente assurdo, bisogna recuperare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, cardini della nostra Costituzione, che con la riforma del 2012 sono stati traditi. Bisogna assolutamente porre rimedio, dobbiamo smettere di far essere il Vallo di Diano e il Cilento la cerniera tra la Camorra e la Ndrangheta - commenta Castiello - Lo Stato non può lasciare il territorio in balia della criminalità organizzata. C’è, purtroppo, un eccesso di potere della burocrazia e mandare avanti battaglie di questo tipo diventa sempre più difficile. Noi faremo di tutto per portare avanti questa e tutte le cause che riguardano il nostro territorio".

La questione del Tribunale di Vallo è stata affrontata anche nel corso di un precedente incontro con il presidente Gaetano De Luca. Le criticità sono le solite, con una carenza di magistrati che rallenta i vari procedimenti. Non a caso, già in una precedente interrogazione parlamentare, il senatore Castiello aveva chiesto l’intervento del ministro Cartabia.