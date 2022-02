Cilento, il Distretto rurale del Parco sui fondi del PNRR Riapre la consultazione ai portatori d'interesse che operano nell'area a sud di Salerno

Il Distretto Rurale del Parco del Cilento riapre la consultazione ai portatori d'interesse e punta al Fondo Complementare del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza. Tutti i portatori d'interesse sono stati invitati a partecipare agli incontri in videoconferenza fissati secondo il seguente calendario:Enti Pubblici, sabato 12 febbraio 2022 alle ore 10,30; Imprese del territorio, sabato 12 febbraio 2022 alle ore 15.30.

A conclusione della serie di incontri programmati, è prevista la riunione del 23 febbraio 2022 alle ore 10.30 nella quale si procederà alla condivisione del Piano di Distretto.

Il presidente del Distretto, Cono D'Elia ha dichiarato di voler "intercettare tutte le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, alla Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” nell'ambito dell'Economia circolare e agricoltura sostenibile”, individua i contratti di distretto e di filiera quali soggetti destinatari delle misure previste. Un'occasione imperdibile per lo sviluppo territoriale dell'intera Area Protetta".

Gli Enti e i soggetti interessati ad aderire al Distretto possono inviare le proprie candidature, entro il 22/02/2021, in una delle seguenti modalità: o consegnandole a mano presso la sede in via F. Palumbo 18 di Vallo della Lucania (SA) o inviandole via PEC al seguente indirizzo: distrettoruralepncvda@pec.it. Per ulteriori informazioni al riguardo telefonare al 3395762890.