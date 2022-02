Nocera e l'agro in marcia contro la criminalità: "Vogliamo vivere" In corteo sindaci, associazioni e cittadini: "Basta bombe". L'omaggio ai commercianti nel mirino

Dopo gli attentati a colpi di pistola e a suon di bombe, Nocera Inferiore ha chiamato a raccolta il tessuto sano della società. Non solo della città, am di tutto il territorio dell'agro. Che ha risposto con una marcia per la legalità alla quale hanno preso parte sindaci, associazioni e cittadini ma anche studenti, sindacati e imprenditori.

"Qui la criminalità non la vogliamo", "No alla violenza": questi alcuni dei messaggi che campeggiavano su striscioni e cartelloni in corteo.

Una piazza che ha voluto ribadire con forza che Nocera Inferiore e l'agro nocerino sarnese sono territori nei quali vivono e lavorano persone perbene, che sono la stragrande maggioranza. Ma anche un invito a ribellarsi contro i soprusi ed a reagire contro l'indifferenza che spesso è peggiore della connivenza.

«Momenti di aggregazione che per noi sono la base essenziale del vivere civile. La manifestazione rappresenta la nostra forma di dissenso e di contrasto alla criminalità. Tutti noi dobbiamo essere uniti dietro la bandiera della legalità», le parole scandite dal sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, che ha organizzato la manifestazione.

Sara Botte

Giovanbattista Lanzilli