Muoiono un giovane e un imprenditore, Nocera Inferiore scossa da due lutti Il sindaco Manlio Torquato ha scritto un messaggio di cordoglio per la scomparsa dei due cittadini

La città di Nocera Inferiore si unisce nel dolore per l'improvvisa scomparsa di due cittadini. La perdita di uno storico imprenditore e di un giovane ragazzi di appena 24 anni hanno sconvolto l'intera comunità. A perdere la vita il noto costruttore Mimì Citarella e il giovanissimo Giampiero Pecoraro, dell’omonima ditta, trovato esamine nel suo letto, dai genitori, stroncato da un malore improvviso. Il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato ha scritto un messaggio di cordoglio per la scomparsa dei due cittadini:

"Oggi dobbiamo piangere due persone, cui la città tributa il proprio commosso dolore.

Diverse per età e per storia. Don Mimì Citarella, imprenditore buono e stimato, scomparso ieri, è stato salutato stamane dai tanti amici di famiglia. Lascia il ricordo di come si possa fare impresa “per bene” anche in una città difficile. Alle figlie Anita ed Imma e alla moglie Rosanna, abbiamo portato il saluto nostro e della città che rappresentiamo.

Ma è ancora un’altra la scomparsa che ci commuove emotivamente e ci rende affranti, da padri e da rappresentanti di questa comunità. È quella di un giovane 23enne, Giampiero spentosi improvvisamente. Siamo senza parole quando un fiore di questa terra viene ad essa strappato. Alla madre e al padre, alla sua famiglia, ci stringiamo come padri e come comunità, come fosse nostro figlio", le parole del sindaco Manlio Torquato.