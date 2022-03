Droga, codice della strada e strutture per anziani: controlli dei carabinieri Le verifiche dei militari nel Vallo di Diano: il bilancio delle attività

Controlli rafforzati da parte dei carabinieri in tutto il Vallo di Diano, attraverso una serie di servizi a largo raggio sul territorio.

A Caggiano i militari hanno sorpreso un 25enne del luogo che viaggiava a bordo di un'auto in possesso di poco più di 3 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato in prefettura. Nella successiva perquisizione i carabinieri hanno sequestrato due coltelli a serramanico: inoltre, è stato multato perché viaggiava a bordo di un veicolo senza assicurazione.

Sempre a Caggiano i militari hanno segnalato alla prefettura un 44enne, trovato in possesso di hashish e cocaina.

A Petina, un 25enne - sottoposto all'obbligo di dimora per detenzione e spaccio di stupefacenti - è stato sorpreso in giro. Di qui la denuncia alla procura di Lagonegro: per il giovane sono scattati i domiciliari.

A Sant'Angelo a Fasanella, invece, i militari hanno passato al setaccio - con il supporto del Nas - una struttura residenziale per anziani, dove sono stati riscontrate diverse irregolarità: contestate anomalie sul numero di ospiti presenti rispetto alla capienza, sulla dislocazione e organizzazione delle stanze rispetto alla planimetria e alla pulizia della struttura.

Complessivamente, nel corso dei servizi sulle strade del Valdiano sono stati controllati 52 automezzi e 73 persone. Elevate anche 15 contravvenzioni per violazioni al codice della stradan e ritirate due patenti.