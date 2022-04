Loffredo: "Salerno è pronta ad essere la città dei bambini" "Fare un censimento di tutte le aree idonee ad essere attrezzate come parco giochi"

Salerno a misura dei più piccoli. E' questo il desiderio del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo che, nei giorni scorso, ha presentato all'amministrazione la proposta di raddoppiare il parco giochi situato tra la Stazione marittima e piazza della Libertà. Una proposta che è stata favorevolmente recepita dal sindaco Vincenzo Napoli, tanto che, come annunciato da Loffredo: "Si è già al lavoro per definire l'iter necessario alla realizzazione di questa nuova. L'impegno corale del Comune darà sicuramente una risposta in tempi rapidi".

"Salerno è pronta ad essere la città dei bambini. E' nostro dovere, infatti, fare un censimento di tutte le aree che presentano le caratteristiche idonee ad essere attrezzate come parchi giochi e luoghi di incontro per i più piccoli e le famiglie. Da quando ho proposto di ampliare lo spazio per le giostrine situato tra piazza della Libertà e la Stazione marittima, sono tantissime le proposte che mi sono arrivate e le richieste di reperire nuovi luoghi all'aperto. E' un tema che, da padre, mi sta particolarmente a cuore e mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo con il supporto di tutti", le parole di Loffredo.