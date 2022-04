Salerno, una nuova fermata del bus per gli abitanti dei rioni collinari Accolte le richieste dei residenti

E' stata istituita una nuova fermata Busitalia in via Petrone per le linee 13 e 16 che portano a Giovi e Pastena. La avevano richiesta a gran voce i residenti firmando una petizione. Accolte dnque le rimostranze dei cittadini dei rioni collinari. Del caso si è occupato l'assessore alle Politiche Ambientali del comune di Salerno Massimiliano Natella.