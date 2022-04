Manifesti funebri, il vescovo: "Grazie per la vicinanza e la solidarietà" Giudice e lo stop alle processioni pasquali: accettiamo qualche sofferenza in nome del bene comune

"In questi giorni ho sentito forte la vicinanza e la solidarietà di tanti confratelli, delle istituzioni civili, in particolare dei sindaci della diocesi, della comunità diocesana, delle associazioni ecclesiali e soprattutto di tanti cittadini che mi hanno fatto sentire il loro affetto sincero". Con questo messaggio il vescovo Giuseppe Giudice ha rotto il silenzio dopo i finti manifesti funebri contro di lui che sono stati affissi nell'agro nocerino sarnese.

"A tutti voi dico grazie. Insieme continuiamo a servire la chiesa e ad amare questa terra. Io l'ho amata sin dall'inizio del mio ministero perché si evangelizza ciò che si ama, cogliendo tutte le eccellenze, le bellezze, sapendo e cogliendo anche le ferite e le difficoltà. E accettiamo qualche sofferenza per la costruzione del bene comune. A tutti chiedo di pregare per me e per questo territorio, io vi assicuro la mia gratitudine e la mia preghiera", le parole del presule nocerino.

