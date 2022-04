La denuncia di Celano: "Giardino della scuola Matteo Luciani nel degrado totale" Il capogruppo FI scrive al sindaco di Salerno: "Intervenire per ripristinare condizioni di decenza"

"La città vive un momento di decadimento visibile ed è in preda ad un degrado che non ha precedenti", è quanto afferma il consigliere comunale Roberto Celano che ha inviato al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli un'interrogazione per chiedere azioni concrete ed interventi, in particolare per la il giardino della scuola "Matteo Luciani".

Celano, infatti, sottolinea che "da ogni quartiere pervengono sollecitazioni di inefficienze e degrado" ed in particolare segnala "la condizione di indecenza in cui versa il giardino scolastico comunale e le annesse giostrine della scuola “Matteo Luciani”, con erba incolta e particolarmente alta, rifiuti di ogni genere e presenza di escrementi di animali - scrive il consigliere - tale condizione potrebbe causare anche problemi di natura igienico sanitaria agli allievi che frequentano le scuole in questione".

Per questo, il consigliere Celano chiede "con estrema urgenza" di intervenire per ripristinare condizioni di decenza presso la scuola “Matteo Luciani” e "consentire ai bambini che la frequentano di fruire degli spazi verdi e delle strutture per loro installate, evitando anche conseguenze di natura igienico sanitarie per l’insopportabile inerzia e vergognosa inefficienza", le parole del capogruppo FI.