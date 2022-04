Nuovi interventi di manutenzione: venerdì sospensione idrica a Salerno Da via Porto a via Madonna del Monte: ecco dove mancherà l'acqua

Si comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Ligea altezza civico n° 22 si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 18 del giorno venerdì 8 aprile, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Porto, Via Ligea, Via Madonna del Monte, Via Spinosa, Via A. Gatto, Via San Francesco di Paola, Grad. De Santis, Via Benedetto Croce dal Civico n° 36 al Civico n° 92, Area Portuale – Molo trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. il Guiscardo.

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.

La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.