Polemiche specializzandi di Ortopedia, Maffulli: "Basta macchina del fango" Dopo le denunce degli specializzandi di Ortopedia, i chiarimenti degli avvocati Imposimato e Musio

Poche righe, ma molto chiare. Dopo la vicenda riportata dai media nazionali e locali in seguito alla segnalazione degli specializzandi di Ortopedia, arriva la presa di posizione degli avvocati del professore Nicola Maffulli. Il riferimento è alle denunce degli studenti con relative foto e video diffuse anche sui social. Piegamenti sulle braccia per chi arrivava in ritardo alle lezioni, secondo la versione fornita dall'associazione.

Gli avvocati Luca Imposimato e Antonio Musio hanno precisato che il professore Maffulli "chiarirà la propria posizione nelle sedi ufficiali, in modo da non alimentare inutili processi mediatici. Ad ogni modo si intende porre l’attenzione sulla strumentalità, da parte di alcuni, nell’utilizzare immagini avulse dal proprio contesto e dichiarazioni prive di fonte, manipolando la percezione dei fatti, mettendo in moto la cosiddetta “macchina del fango” sul professorre Maffulli, danneggiando anche gli stessi specializzandi", la presa di posizione dei legali.