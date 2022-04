Il caso Maffulli agita la politica: interrogazioni in Parlamento e in Regione Iovino (M5S) e Pierro (Lega) all'attacco, Borrelli (Europa Verde) chiede un'ispezione

La vicenda sollevata dall'associazione degli specializzandi di Ortopedia all'Università degli Studi di Salerno, che ha contestato l'atteggiamento del direttore Nicola Maffulli, è finita anche all'attenzione della politica regionale.

"Costringere giovani specializzandi a fare flessioni davanti all’intera aula, per qualche minuto di ritardo alle lezioni, rimanda a metodi che non appartengono al nostro retaggio e alla nostra cultura. Auspico che sia fatta subito chiarezza sulla vicenda, denunciata dall’associazione “Liberi Specializzandi”, che vede un docente della scuola di Ortopedia, che fa capo all’ospedale Ruggi, al centro di accuse gravissime", le parole del deputato 5 Stelle Luigi Iovino che annuncia un'interrogazione al ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

Non solo Roma. Un'interrogazione al consiglio regionale della Campania è stata preannunciata da Attilio Pierro, esponente della Lega.

"La prevaricazione deve essere contrastata e condannata in ogni sua forma e in ogni luogo. Occorre fare luce sugli eventi diffusi in rete direttamente dall’associazione Liberi Specializzandi. Dette pratiche sono inaccettabili. Per questo motivo - ha annunciato Pierro - ho scritto a De Luca".

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: "Una vicenda sulla quale ho chiesto un intervento anche della commissione sanità con una ispezione ad hoc".