Grave rottura idrica a Salerno, mezza Torrione a secco per ore Il ritorno alla normalità solo in serata: operazioni di ripristino complicate

Dopo qualche settimana di tregua, Salerno deve fare i conti con una nuova rottura idrica. Il problema si è registrato nel quartiere Torrione, in Via Virtuoso angolo Via Quagliariello.

Una situazione di oggettivo pericolo, secondo i tecnici di Salerno Sistemi che per ore sono stati impegnati nelle attività di ripristino e sistemazione della condotta.

"Le operazioni di riparazione si sono prolungate in quanto la tubazione si trova al di sotto di numerosi altri sottoservizi rallentando le operazioni di scavo", hanno fatto sapere dalla società partecipata che gestisce il servizio idrico.