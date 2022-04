Salerno, presentati i finanziamenti per la viabilità provinciale Ammontano a circa 125 milioni di euro

Questa mattina a Palazzo Sant'Agostino nella Sala Bottiglieri della Provincia di Salerno si è tenuta una conferenza stampa per presentare gli ingenti finanziamenti ottenuti dalla Provincia per la messa in sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti nonché per la costruzione di nuove strade.

Trattasi di finanziamenti del Governo Nazionale disposti tramite vari Decreti Ministeriali, che ammontano a circa 125 milioni di euro.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, il Consigliere Provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola e l'On. Piero De Luca, deputato della Repubblica.



"Ringrazio di cuore - precisa il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese - l'On. Piero De Luca per il massimo impegno profuso a livello nazionale affinchè la Provincia di Salerno avesse il massimo possibile nei riparti. Grazie a tutto il Governo Nazionale per l'attenzione mostrata per le province italiane.

Avremo la possibilità di programmare tanti lavori già a partire dal 2022 per mettere in sicurezza le strade, i ponti ed i viadotti ma anche per costruire nuove infrastrutture. Ringrazio il Consigliere Provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola, il Consiglio Provinciale e tutto il Settore Viabilità e Trasporti diretto dal Dott. Domenico Ranesi. Già finanziati 15 interventi su ponti particolarmente attenzionati che saranno messi in sicurezza durante l' anno corrente" conclude Strianese.