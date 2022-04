Cura del verde pubblico a Salerno, Avella: "Ok assegnazione del servizio" Il consigliere comunale: "Ora mettere in sicurezza il rione Gelso, al Carmine"

Manutezione del verde pubblico a Salerno: ok all'assegnazione del servizio. Ad annunciarlo il consigliere comunale Gennaro Avella che chiede, ora, un pronto intervento, in particolare, per il rione Gelso, nel quartiere Carmine.

“Attendevamo con impazienza l’esito positivo della procedura di affidamento del servizio della cura del verde pubblico - ha dichiarato Avella - Bravo l’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella ad aver accelerato i tempi. Finalmente in città si potrà procedere alle potature, agli sfalci ed alla cura del verde".

Una problematica più volte segnalata dai cittadini dei diversi quartieri della città, ed in particolare dal popolare rione Gelso, che necessita interventi "immediati" ed "indifferibili".

"Da via Prudente ai confini con Fratte e lungo tutte le strade principali e secondarie si notano alberi, aiuole, giardini e marciapiedi in condizioni insostenibili - sottolinea il consiglire comunale - Si tratta (anche) di una questione di sicurezza: i rami di alcuni alberi hanno raggiunto i terzi piani dei palazzi, alcune siepi sono cresciute in maniera incontrollata anche oltre il metro di altezza e le erbe infestanti rendono difficile camminare". In via Gelso, in particolre , qualche giorno fa, i crolli di alcuni rami hanno causato danni alle auto.

"Con l’avvicinarsi della bella stagione urgono interventi mirati e competenti anche per limitare il proliferare di insetti e roditori. Sono convinto che l’assessore all’Ambiente Massimiliano Natella darà rapido seguito operativo a questa segnalazione”, le parole di Avella.