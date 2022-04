Lavori a Salerno, nuove sospensioni idriche in città Il calendario degli interventi: ecco dove e quando mancherà l'acqua

Nuove sospensioni idriche a Salerno. Si comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovanni Santoro ed in Via Ten. Col. Carmine Calò, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Martedì 12 aprile dalle ore 11 alle ore 15, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Ten. Col. Carmine Calò, Domenico Scaramella, Via Giuseppe Natella, Via Clemente Mauro, Via Giovanni Santoro, Via Fratelli De Mattia.

Inoltre, al fine di eseguire intervento riparativo in Via Fieravecchia, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica anche mercoledì 13 aprile, dalle ore 13 alle ore 17, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Fieravecchia da incrocio Via Alberto Pirro ad incrocio Via Leopoldo Cassese; Via Alberto Pirro dal civico n° 28 al civico n° 35; Via Velia dal Civico n° 92 al civico n° 98.

La Salerno Sistemi avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.

Questo il calendario degli interventi settimanali di riparazione di perdite stradali della settimana settimana dal 11 al 17 aprile 2022: Lunedì 11 aprile - Località Puzzo di Cappelle; Martedì 12 aprile - Via Ten. Col. Carmine Calò; Mercoledì 13 aprile - Viale Gioberti Vincenzo,10 - Via Fieravecchia Giovedì 14 aprile- Località Santo Stefano - Via Casa Gallo di - Brignano Inf., Venerdì 15 aprile Via Delle Botteghelle, alt. 21.