Salerno, ecco la mega nave "Seven Seas Explorer" alla stazione marittima La città si conferma meta privilegiata delle crociere: "Ora rafforzare l'accoglienza"

"Benvenuti a Salerno ai viaggiatori della Seven Seas Explorer. La magnifica nave da crociera è attraccata stamani alla stazione marittima di Zaha Hadid in un contesto di grande fascino urbanistico e paesaggistico. I turisti da tutto il mondo apprezzano lo sbarco a Salerno con la stazione marittima a poche centinaia di metri da Piazza della Libertà, dal Lungomare e dal Centro Storico Cittadino. Una condizione ideale per scoprire le attrazioni migliori della città , ancora di più in questo periodo nel quale le restrizioni imposte dalla pandemia alle libere escursioni sono in fase di attenuazione". Il sindaco Enzo Napoli ha voluto porgere il suo saluto alle migliaia di turisti che in queste ore sono sbarcati a Salerno.

Alla stazione marittima la prima mega nave da crociera della stagione: un colpo d'occhio certamente suggestivo sia per i vacanzieri che per gli stessi salernitani. Il commento del sindaco è arrivato dalla Bit di Milano, dove insieme all'assessore Alessandro Ferrara si sta promuovendo la "destinazione Salerno".

Certamente, bisognerà ancora lavorare e migliorare: a cominciare dalla necessità di far girare i turisti che sbarcano a Salerno per la città, con ricadute importanti anche sul comparto economico. Al momento, infatti, i tour operator sono quasi tutti orientati su visite guidate a Pompei, Paestum e Costiera Amalfitana. Gli operatori economici si aspettano una più incisiva presenza anche in città.