Multa da 100 euro per non aver fatto il vaccino ma è morto da 15 anni E' successo a Nocera Inferiore, a ricevere la missiva i familiari del defunto

Una multa da 100 euro per non essersi sottoposto al vaccino contro il Covid 19, ma era morto da ben 15 anni. Il fatto è accaduto nel comune di Nocera Inferiore.

Il destinatario della sanzione oggi avrebbe 52 anni, non risulta essere più iscritto all'anagrafe comunale e pure dalla banca dati dell'Asl Salerno è stato depennato dal giorno del suo decesso. Qualcosa però è andato storto ed è finito nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate che ha recapitato alla famiglia la multa.

La madre del defunto, rammaricata di quanto accaduto, si è resa conto così dell'errore, la missiva da parte del Ministero della Salute le è arrivata il 24 marzo scorso.