Cambia il software, il Ruggi avverte: possibili disagi per le prenotazioni cup Il blocco delle attività di prenotazione dal 23 aprile al 2 maggio: "Ci scusiamo per il disagio"

"A causa del passaggio al nuovo software del cup regionale, il direttore "U.O.C. Governo degli accessi e flussi", dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dottore Silvio Cigolari, comunica agli utenti che si verificherà un blocco delle attività di prenotazione di tutte le prestazioni ambulatoriali, dal 23 aprile, fino al 2 maggio 2022". Lo ha reso noto l'azienda ospedaliera universitaria.

"Non sarà possibile accedere quindi ad alcuna funzione di prenotazione telematica, sia per quanto riguarda i cup front office, che i call center o attraverso le farmacie. Nel periodo in questione, denominato "il buio", sarà possibile ottenere solo l'erogazione delle prestazioni già prenotate, e il pagamento del relativo ticket, dovrà essere necessariamente effettuato entro il 22 aprile. Nella prospettiva immediata di ottenere un miglioramento tangibile del livello qualitativo offerto, l'Azienda ospedaliera Ruggi, si scusa per il disagio arrecato ai cittadini".