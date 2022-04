Lavori di somma urgenza: dalla Regione 775mila euro per la provincia di Salerno Interventi per eliminare i danni alle infrastrutture stradali dopo le piogge del dicembre 2019

La Regione Campania ha liquidato a favore della Provincia di Salerno la somma complessiva di euro 775mila euro a copertura degli interventi attivati in somma urgenza dal settore Viabilità e Trasporti provinciale in seguito alle precipitazioni atmosferiche del Novembre/Dicembre 2019.

“Dopo le piogge del dicembre 2019 – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – abbiamo dovuto intervenire in somma urgenza per eliminare i danni alle infrastrutture stradali per almeno un ventina di opere sparse nella provincia.

In particolare, giusto per indicare alcuni di questi interventi, parlo dei lavori sulla SR 373 per emergenza frana a Ravello, nei pressi della galleria, per un importo di euro 47.543,22. Della modifica del tratto della SP 105 al Km 0+800 a San Mango Piemonte, per un importo di euro 75mila euro. Dei lavori lungo la SP 26/a San Cipriano Picentino, per un importo di euro 56.322,70. Del ripristino della viabilità sulla SP 11/b al Km 17+300 a Roccadaspide, per un importo di 40.514,34. E infine della ricostruzione carreggiata sulla SR ex SS 267 a Pollica, a seguito di cedimento della scarpata stradale per Felitto, per un importo di 50mila euro.

Abbiamo potuto mettere in sicurezza i nostri territori con interventi di protezione civile di somma urgenza grazie alla copertura finanziaria assicurata subito dalla Regione Campania del Presidente Vincenzo De Luca che oggi ci ha interamente liquidato tutti i lavori effettuati.

Tutte le attività sono state coordinate dal settore Viabilità e Trasporti diretto da Domenico Ranesi, che ora ha il supporto del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. Ogni nuovo cantiere oltre alla viabilità sicura ha permesso anche di promuovere sviluppo e occupazione per le nostre comunità. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete dei cittadini.”