Navi da crociera ed eventi, Salerno riparte: "Saremo un polo di attrazione" Il sindaco: "Numeri da capogiro, dopo due anni di Covid abbiamo imboccato la strada giusta"

«Avete notato che alla stazione marittima stanno allestendo altre bitte per consentire anche a navi più importanti di poter attraccare. In tempi ragionevolmente brevi la stazione marittima avrà la funzione per la quale è stata realizzata». Lo ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, entusiasta dopo il primo attracco di una nave da crociera alla stazione marittima progettata da Zaha Hadid. «Ero alla Bit a Milano ed ho visto delle immagini veramente suggestive. La nave attraccata alla stazione marittima con la vista di Piazza della Libertà, l'arenile di Santa Teresa e la bellezza della nostra città. Quando saranno pronti anche gli esercizi commerciali, credo che avremo un polo di attrazione importante».

Un rilancio turistico che passa anche attraverso l'organizzazione degli eventi. «Salerno si dispone alla bella stagione con un paniere ricco di opportunità. Abbiamo appena chiuso la fiera della Minerva che ha segnato un successo eccezionale. Ci sono numeri da capogiro per quanto riguarda i visitatori. Avremo Salerno Letteratura, una stagione lirico-sinfonica di primissimo piano e tanti altri eventi storici che renderanno il soggiorno in città piacevole e competitivo. I numeri - ha concluso il sindaco di Salerno - ci danno ragione. Siamo stati individuati come una delle città da visitare da un organo di stampa importantissimo del settore. Credo che, dopo due anni segnati dall'orrore della pandemia, abbiamo imboccato la strada giusta».