Francesco Cristofano è il nuovo presidente di Federfarma Salerno E' titolare di un'attività ad Eboli: "Innovazione tecnologica e servizi le sfide che ci attendono"

Francesco Cristofano, salernitano, classe '82, è il nuovo presidente di Federfarma Salerno. Titolare di farmacia ad Eboli, avrà il compito di guidare la categoria dei farmacisti titolari nel prossimo triennio.

"Il difficile momento che abbiamo vissuto in questi due anni - ha dichiarato il neo presidente - ha dimostrato quanto sia importante avere una rete di farmacie capillare sul territorio e pronta ad adattarsi alle mutate esigenze della popolazione. In farmacia, oltre alla dispensazione del farmaco, oggi è possibile trovare servizi innovativi. Le sfide che ci attendono riguarderanno l'innovazione tecnologica e l'integrazione di prestazioni in sinergia con gli enti del Servizio Sanitario, locali e nazionali".

La nuova squadra di Federfarma Salerno è composta dal vicepresidente Gigliola Pessolano, dal segretario Raffaele La Regina e dal tesoriere Antonio Verdoliva. Il consiglio direttivo è completato, inoltre, dal presidente dei farmacisti rurali, Giuseppe Viggiano e dai consiglieri Salvatore Fabbricatore, Gaia Irace, Francesca Iannelli e Francesco Lupo. Il collegio dei probiviri è composto dal presidente Antonio Focà e dai componenti Gerardo Contaldi e Aldo Passaro. Il collegio dei sindaci è guidato dal presidente Antonio Costabile e dai componenti Ahmad Mazen Derkeshli, Giuseppe Boscia e dal componente supplente Nicola Pellegrino.