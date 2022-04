Covid, terza vittima in pochi giorni a Baronissi, il cordoglio del sindaco "Purtroppo ancora un nostro concittadino falciato dal coronavirus"

Ancora un decesso di persona affetta dal Covid nel salernitano. Si tratta della terza vittima in pochi giorni registrata nel comune di Baronissi. A darne notizia il sindaco Gianfranco Valiante che ha scritto: "E' stato registrato un terzo decesso in pochi giorni a Baronissi. Purtroppo altro lutto, ancora un nostro concittadino falciato dal coronavirus - ha chiarito la fascia tricolore - Anch’egli, come le altre due persone scomparse nei giorni scorsi, era ricoverato in ospedale e ha perso la sua battaglia col virus. Alla famiglia il cordoglio mio personale e della Amministrazione comunale. Trentatré le vittime totali del coronavirus in città. Al momento 529 le persone positive", ha concluso Valiante.