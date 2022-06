Sindaci in Prefettura a Salerno: "La Piana del Sele merita maggiore sicurezza" Il primo cittadino di Eboli: "Necessari più controlli nelle zone a rischio spaccio e criminalità"

"La Piana del Sele merita maggiore sicurezza", a dirlo il sindaco di Eboli Mario Conte che, questa mattina, si è recato in Prefettura a Salerno, insieme alla Sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, per il tavolo sulla Sicurezza e l’Ordine Pubblico.

Presenti il Prefetto di Salerno Francesco Russo, il Questore Giancarlo Conticchio e i Comandanti Provinciali delle Forze dell’Ordine.

"Ho evidenziato ancora una volta la necessità di un maggiore controllo nelle zone a rischio per spaccio di droga, prostituzione e criminalità diffusa, tra cui la litoranea - ha detto il primo cittadino Conte - Per quanto riguarda Eboli il Prefetto ha assicurato il potenziamento della Caserma dei Carabinieri deputata al controllo della fascia costiera e l’invio di pattuglie della Guardia di Finanza per il contrasto al traffico degli stupefacenti. Proseguiranno, intanto, i controlli congiunti tra Carabinieri e Polizia Municipale, che hanno già dato i primi risultati", le parole della fascia tricolore.