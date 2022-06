Tribunale di Nocera al collasso, gli avvocati dell'Agro ricevuti a Roma Villani: ho chiesto al sottosegretario Macina di visitare personalmente la struttura

"Pieno spirito di collaborazione e grandissima disponibilità da parte del sottosegretario alla Giustizia Anna Macina nel corso dell'incontro, da me organizzato, presso la sede del Ministero, con gli avvocati del Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore. Insieme al presidente, l'avvocato Guido Casalino e agli avvocati William Nocera, Elena Contaldi e Vincenzo Sirica, abbiamo presentato al ministero, numeri alla mano, la drammatica situazione di carenza di organico presso il Tribunale di Nocera Inferiore". Lo rende noto la deputata 5 Stelle Virginia Villani a proposito dell'incontro avvenuto a Roma tra i rappresentanti del Governo Draghi ed i legali del foro nocerino.

"Il sottosegretario ha riscontrato alcune discrasie tra i dati in suo possesso e quelli segnalati dagli avvocati, che sono stati attentamente ascoltati nel merito. Durante l'incontro ho chiesto al sottosegretario alla Giustizia Anna Macina di venire in visita a Nocera Inferiore, presso la struttura di via Falcone per verificare personalmente della situazione - fa sapere Villani -. In ogni caso, tra qualche settimana vi sarà un nuovo incontro operativo tra le parti, per cercare di risolvere l'annosa problematica relativa al personale del Tribunale nocerino, che sta mettendo in ginocchio l'operato degli avvocati, il personale giudiziario, i giudici e mette a rischio il diritto alla giustizia dei nostri cittadini".

Villani ha poi ringraziato Macina "per la sua grandissima disponibilità e anche per aver dimostrato ancora una volta, che la determinazione e l'impegno per il territorio ripagano sempre. Continuerò a monitorare la situazione relativa al Tribunale Nocerino, affinché vi sia un potenziamento della struttura secondo un preciso cronoprogramma e in risposta alle legittime richieste degli avvocati e del personale della cittadella della giustizia", ha concluso l'esponente politico salernitano.