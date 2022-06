Campo MLAC: giovani da tutta Italia a Paestum per parlare di lavoro e famiglia Tre giorni di formazione sul tema “F.A.I Fare, Ambiente, Impresa”

Ha preso il via il campo regionale del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) presso il Santuario del Getsemani di Capaccio - Paestum. Il tema del campo è “F.A.I Fare, Ambiente, Impresa”. Tre giorni di formazione che hanno richiamato più di 30 giovani provenienti da tutta Italia. Il campo è stato realizzato in collaborazione tra Azione Cattolica, attraverso il MLAC, il Movimento Lavoratori di Vallo della Lucania, PSL e Progetto Policoro, delle diocesi di Vallo della Lucania e di quella di Salerno. L’iniziativa, di grande rilievo per la pastorale del lavoro e dei problemi sociali, ha un fitto programma di attività che vede coinvolti numerosi esperti di dottrina della chiesa e di progettazione sociale e molti imprenditori cilentani che hanno rinnovato il modo di fare impresa mettendo al primo posto il lavoratore e la tutela ambientale.

«La finalità formativa del campo è la scoperta del turismo sostenibile - afferma Carmine Genua segretario del MLAC della Diocesi di Vallo della Lucania -. L’idea è nata per valorizzare l’area del Cilento e per mostrare buone prassi di economia circolare presenti nella nostra diocesi».

«L’esperienza del campo MLAC è un’opportunità bella per offrire spazi di confronto e riflessione sul tema del lavoro, coniugato in un’ottica di ecosostenibilità – dichiara Angela Russo, presidente diocesana di Azione Cattolica, Diocesi di Vallo della Lucania -. Parlare di lavoro, oggi, è fondamentale, anche in un’ottica di annuncio evangelico, perché proprio il lavoro condiziona fortemente molte delle scelte e degli stili di vita delle persone. Tornare a parlare di lavoro dignitoso, come mezzo, cioè, per elevare la dignità dell’uomo, con tempi e ritmi dignitosi, che non sviliscano le persone, riducendole a meri numeri produttivi da sfruttare e ottimizzare; parlare di lavoro che rispetti e valorizzi l’ambiente, invece di depredarlo e deturparlo; parlare di lavoro etico, è proprio quanto ci chiede Papa Francesco quando ci parla di ecologia integrale. E sono tutte cose, queste, che riguardano la vita concreta delle persone, che hanno risvolti sulle scelte quotidiane delle persone, sulla loro possibilità di scegliere e impegnarsi per ciò che è bene e ciò che è giusto. Senza dimenticare che proprio al mondo del lavoro sono legate tante fragilità e criticità nella vita dei giovani e delle famiglie. Allora ecco che, come cristiani, non possiamo eludere le ansie e le domande di vita concrete delle persone. Come cristiani abbiamo il dovere di pensare alternative possibili: riscoprirle, promuoverle e valorizzarle».