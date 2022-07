In fuga dalle bombe la piccola Diana continua a danzare La bambina è stata accolta con i suoi due fratellini a Pontecagnano Faiano

Una storia di integrazione e speranza, a raccontarla è il primo cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che spiega: “Diana ha 8 anni. È una bambina come tante altre nel mondo e come loro aveva un sogno, quello di diventare ballerina. Questo sogno si è infranto con i colpi delle bombe russe. Insieme ai due fratellini è scappata di notte, di corsa, lasciando dietro di sé tutte le sue cose della danza. Arrivata in Italia ha raggiunto poi la nostra città ed ora, grazie all'amore di alcune persone che si sono rese disponibili, può continuare a coltivare il suo sogno” racconta il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara che continua: “Ora è salva dall’odio, dalla guerra e speriamo che un giorno potrà dimenticare tutto questo, cancellare quella notte e vivere una vita serena come una qualsiasi bambina della sua età. Continua a sognare Diana”.