Turismo, ripartono le Vie del Mare: collegamenti per la Costiera ed il Cilento Il servizio resterà attivo fino al 31 agosto

A partire da oggi, 1 luglio e fino al 31 agosto 2022, tornano attive le Vie del Mare, i servizi di collegamenti marittimi ad alta valenza turistica verso le mete costiere e isolane del territorio finanziati dalla Regione Campania.

Cinque le linee disponibili a copertura di diverse tratte. Diversi i collegamenti anche per la Costa d'Amalfi e la costa del Cilento con una linea dedicata nei fine settimana.

Nel dettaglio, queste le linee attive: Linea Flegrea, Linea 2 Salerno - Costa d’Amalfi, Linea 3B Sapri - Capri - Napoli Beverello (frequenza da lunedì al venerdì), Linea 1 Salerno - Costa del Cilento (sabato e domenica), Linea 3A Cilento - Capri - Napoli Beverello (martedì - mercoledì – giovedì).

"Ogni estate, i collegamenti via mare riscuotono sempre maggiore riscontro, da qui la decisione della Regione Campania di confermare l'importante servizio che, oltre ad implementare le tipologie di mobilità sul territorio regionale, offre agli utenti collegamenti verso le principali mete turistiche della Campania, con andata e ritorno in giornata", scrive il sindaco di Agropoli Mutalipassi.

"I servizi rientrano tra le azioni integrate messe in campo dalla giunta De Luca per la promozione e lo sviluppo turistico attraverso il potenziamento dei collegamenti in una visione generale di mobilità a fini turistici, concorrendo ad innalzare il livello qualitativo dell’esperienza in Campania e a favorire la mobilità collettiva, disincentivando l’uso del mezzo proprio a favore del decongestionamento del traffico", ha commentato il consigliere della Regione Campania e presidente della IV commissione consiliare permanente Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici Luca Cascone.