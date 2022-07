Turismo, dal 15 luglio collegamenti marittimi serali tra Salerno e Positano L'annuncio del consigliere Cascone: valorizziamo la costa e rendiamo la mobilità più sostenibile

Un annuncio importante che va nella direzione di rendere sempre meno caotica la mobilità in Costiera Amalfitana. La giunta regionale ha infatti previsto l'attivazione l’attivazione di una corsa serale marittima in Costiera Amalfitana, implementandola con un ulteriore accosto anche a Cetara.

A darne l'annuncio il presidente della commissione trasporti di Palazzo Santa Lucia, Luca Cascone. Il provvedimento entrerà in vigore dal 15 luglio.

"Il servizio, già autorizzato, prevede la partenza da Salerno (porto turistico Masuccio Salernitano- piazza della Concordia) alle ore 20.30 con arrivo a Cetara alle 20.40 e ripartenza alle ore 20.45 alla volta di Minori, Amalfi e Positano. Il rientro nel capoluogo è previsto per le ore 23.50 (partenza da Positano ore 22.30, da Amalfi ore 23.10, Minori ore 23.20, Cetara ore 23.40)", ha spiegato il rappresentante del gruppo "De Luca presidente".

Per Cascone "sarà garantito così un servizio serale che non solo esalterà e valorizzerà la bellezza della Costa Divina ma rappresenterà anche un ulteriore passo verso la mobilità turistica più sostenibile e più green, consentendo a chi vuole di trascorrere una serata in Costiera senza usare l’auto. Le corse, autorizzate per tutti i giorni durante il periodo estivo, saranno effettuate dalla società Travelmar a partire da venerdì 15 luglio fino a fine agosto", ha concluso il consigliere regionale.