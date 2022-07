Il sindaco di Baronissi nominato coordinatore provinciale Anci Valiante: "Ringrazio tutti per la fiducia accordatami"

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante è stato nominato coordinatore provinciale dell'Anci, l’Associazione dei Sindaci Italiani.

La nomina conferita dal Presidente regionale Anci, Carlo Marino, segue la decisione del Direttivo regionale ANCI Campania di istituire sui territori coordinamenti provinciali allo scopo di rafforzare la governance di Anci e creare un più forte e condiviso coinvolgimento dei sindaci. Valiante è il primo dei cinque coordinatori provinciali scelti in Campania.

“Ringrazio davvero il presidente Carlo Marino e tutto il direttivo dei Sindaci della Campania per la fiducia accordatami – afferma Valiante –; la nomina di coordinatore provinciale è motivo di orgoglio e al tempo stesso e’ grande responsabilità. Cercherò di dare il meglio. L'Anci ha saputo ritagliarsi negli ultimi anni un ruolo strategico di grande supporto per gli amministratori locali per la risoluzione di tante comuni problematiche e per elevare i livelli di conoscenza e di confronto nelle realtà locali. Lavoreremo con tutti i sindaci della provincia di Salerno per individuare e realizzare insieme e all’unisono con Anci regionale, soluzioni per lo sviluppo sociale ed economico dei territori consapevoli , come siamo, del fondamentale ruolo che rivestiamo. Viviamo giorni complicati, anche alla luce della crisi di Governo che rende nebuloso il futuro del nostro Paese; per affrontare al meglio le sfide è indispensabile lavorare insieme e portare avanti in modo consapevole e condiviso le battaglie dei governi locali , in un momento di grosse incertezze economiche, sociali, ambientali. E’ il modo per assicurare sviluppo e per dare risposte migliori ai nostri cittadini e alle nostre comunità”.