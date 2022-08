Colpito da porta di ferro, dopo mesi di ricovero perde la vita Aldo Ruggiero Lutto a Nocera Inferiore, il cordoglio del sindaco

Nocera Inferiore a lutto per la scomparsa di Aldo Ruggiero. Il 60enne si è spento dopo una lunga degenza ospedaliera, durata 7 mesi. L'uomo era stato ricoverato a seguito di un incidente in pieno centro cittadino quando, lo scorso 11 gennaio, a causa di una folata di vento, venne colpito dalla pesante porta in ferro di una pasticceria.

"Un’altra triste notizia colpisce la nostra comunità", così il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio sulla morte di Aldo Ruggiero. "Prima il tragico incidente che ha coinvolto Andrea Di Florio, che mi vede partecipe del dolore della famiglia e dei suoi cari. Poi la scomparsa del caro amico Aldo Ruggiero. Il più sentito cordoglio e un abbraccio alla moglie, professoressa Antonella Trombone, e ai figli Roberto e Gianluca".