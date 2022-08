Maltempo a Salerno: allagamenti a Pontecagnano Faiano ed Eboli Interventi dei vigili del fuoco anche a Capaccio

Continua l'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore nella provincia salernitana. Le forti piogge del pomeriggio hanno causato allagamenti nelle zone di Pontecagnano Faiano, la situazione più critica in via Alfani completamente sommersa dall'acqua. Danni ad alcuni locali.

Disagi anche a Eboli e Capaccio.

Diversi gli interventi da parte dei vigili del fuoco. La squadre competenti del territorio sono al lavoro da diverse ore ma fortunatamente non sono emerse situazioni preoccupanti.

A Cava due automezzi equipaggiati con moduli idrogeologici della protezione civile sono intervenuti in alcune zone pedemontane della città per disostruire caditoie e bocche di lupo che causavano l'allagamento delle carreggiate. Il monitoraggio del territorio continuerà fino alla fine dell'allerta meteo.