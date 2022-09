Castellabate ricorda il giovane Tommaso: morì in un tragico incidente stradale Il 15enne fu coinvolto in un tragico incidente il 17 settembre 2021

La comunità di Castellabate ricorda Tommaso Gorga, scomparso a soli 15 anni in un tragico incidente stradale il pomeriggio del 17 settembre 2021. Domenica 18 settembre, infatti, si terrà in Piazza Giovanni Paolo II, ad Ogliastro Marina, una giornata dedicata al ricordo di «Tommasino».

L'incidente avvenne in seguito all'impatto frontale con un auto guidata da un anziano residente in un paese vicino, Montecorice. Putroppo per Tommy, date le sue gravissime condizioni, non ci fu nulla da fare e morì in serata con lo sgomento dell'intera cittadina di Castellabate, comune di origine del ragazzo.

L'associazione Tommy125, nata in seguito alla tragedia, ha deciso di organizzare una giornata all'insegna di sport e musica per ricordare il giovane. La giornata, dal titolo, «Tommasino...nel cuore e nell'anima» avrà inizio alle ore 10.00 con una cerimonia d'apertura al quale, poi, seguiranno diverse attività destinate ai ragazzi.

Alle ore 13.30 è previsto l'arrivo di un coreo di moto per ricordare la grande passione di Tommy. Successivamente, alle ore 19.00 si terrà presso la Chiesa Madonna delle Grazie una messa celebrata da Don Pasquale Gargione. Alle ore 21.30 il batterista Tullio De Pisco suonerà in onore di Tommaso.