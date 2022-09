Baronissi in lutto: addio a Pasquale Roma, ds del salto in Eccellenza Tra le sue grandi passioni anche la politica, il dolore dell'intera comunità

La comunità di Baronissi ha il cuore a pezzi per l'improvvisa scomparsa di Pasquale Roma, volto storico della città della Valle dell'Irno. Appassionato di sport e politica, è stato in prima linea in tante iniziative e progetti realizzati a Baronissi. Il suo cuore ha smesso di battere in nottata, a seguito di un malore che non gli ha lasciato scampo. Aveva 65 anni.

In passato era stato direttore sportivo del Baronissi Calcio che, sotto la presidenza di Lorenzo Rocco e la guida tecnica di Giancarlo Voccia, raggiunse il campionato d'Eccellenza, arrivando a disputare anche i play-off per la serie D. Ma al nome di Pasquale Roma, che è stato anche esponente di Forza Italia, sono legate tante campagne elettorali, vissute sempre in prima linea e con la consueta passione. Encomiabile e storico l'impegno messo in campo per la festa della Madonna di Costantinopoli, di cui era capo paranza e vicepresidente del Comitato Festa. “Incredibile e dolorosa scomparsa di Pasquale Roma, persona storica della nostra città, impegnata in politica, nel sociale, nello sport, animatore e capo paranza della confraternita Madonna di Costantinopoli”, ha scritto sui social il sindaco Gianfranco Valiante. “Le nostre affettuose condoglianze alla moglie, ai figli, al fratello Antonio, a Carmen, all’intera famiglia”.

Toccante anche il ricordo dell'associazione Uniamoci. “Con il tuo carisma e la tua voglia di fare, sei stato sempre un punto di riferimento. Il tuo sorriso e la tua voce hanno animato le tante serate trascorse insieme, dando un contributo prezioso ed encomiabile al progetto. Oggi nel nostro cuore c’è spazio soltanto per il dolore e l’incredulità. Noi perdiamo un grande amico, Baronissi perde un pezzo della sua storia. Ci mancherai Pasquale! Ma porteremo sempre con noi la tua voglia di fare e la tua inossidabile passione. All’amico Francesco giunga il nostro abbraccio fraterno, certi che saprà interpretare e portare avanti tutti gli insegnamenti tramandati. Condoglianze alla famiglia”.