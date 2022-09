Maltempo nel Salernitano, scuole chiuse in diversi comuni: arrivano le ordinanze I provvedimenti dei sindaci: disposta la chiusura anche di parchi, cimiteri e strade

Continua l'ondata di maltempo. La protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo di livello arancione anche per la giornata di domani, lunedì 26 settembre. Dopo l'avviso, diversi sindaci dei comuni salernitani hanno firmato nuove ordinanze per disporre la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sui territori.

Rimaranno chiuse le scuole a Nocera Inferiore. Il sindaco Paolo De Maio, in ragione delle copiose piogge della giornata di oggi e di domani, ha disposto per lunedì 26 settembre la chiusura dei plessi scolastici, di ogni ordine e grado sia pubblici che privati, non interessati dalle consultazioni elettorali e, quindi, la sospensione delle attività didattiche.

Chiusi scuole, parchi e cimitero anche a San Marzano sul Sarno. In particolore, si legge nel provvedimento, è disposta anche la chiusura al transito delle strade interessate da fenomeni di allagamento e/o ruscellamento corsi d'acqua fino a cessata esigenza, ed in via precauzionale, nelle aree a ridosso dei principali corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale e che sono individuate, nella tavola di vulnerabilità idraulica allegata al Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile, come "VA - aree a vulnerabilità massima".

Analogo il provvedimento anche a Siano. "Considerato che l’evoluzione dei fenomeni metereologici potrebbe esporre il territorio ad un aumento del rischio idrogeologico cui il territorio è notoriamente già esposto e visto il bollettino meteorologico di allerta Arancione della Regione Campania - si legge nell'avviso reso noto dall'amministrazione - il Sindaco ordina in via precauzionale e a tutela della pubblica incolumità la chiusura del Cimitero Comunale e della SP7 e della SP22 nel tratto che attraversa il territorio comunale di Siano provvedendo al transennamento in corrispondenza degli incroci verso Sarno e Bracigliano località Sela di Siano".

Anche il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano chiude scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani. Vista l'attuale situazione, il primo cittadino e il vice Sindaco, nonchè delegato alla Protezione Civile, Roberto Fabbricatore hanno attivato anche il COC (Centro Operativo Comunale).

Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani su tutto il territorio comunale della Città di Sapri. È quanto deciso dal Sindaco Antonio Gentile. E' stato anche disposto il divieto di sosta, a scopo precauzionale, nelle aree soggette ad allagamento ed "immediatamente poste in adiacenza allo sbocco dei canali a tempo attraversanti il territorio di questo Comune, invitando i cittadini a voler uscire di casa e o ad utilizzare autovettura solo der urgenze e particolari esigenze", si legge nel documento.

Scuole chiuse anche a Cava de' Tirreni. Con l'ordinanza sindacale n° 260 è stata disposta anche la chiusura di via Cinque, cimitero, parchi e ville comunali per l’intera durata dell’allerta. È stata attivata la fase operativa di attenzione ed allertata la Protezione Civile comunale.

Stesso provvedimento anche a Nocera Superiore, Castel San Giorgio, Scafati, Sarno, Castelnuovo Cilento.

Non è escluso che, nelle prossime ore, anche i sindaci di altri comuni della provincia possano adottare analoghi provvedimenti.