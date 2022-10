Il Covid torna in ospedale: mini focolaio nel reparto di Medicina generale Battipaglia: contagiati medico, infermieri e alcuni pazienti

Il Covid torna negli ospedali salernitani: nelle ultime ore, infatti, si è registrato un mini focolaio nel reparto di Medicina generale dell'ospedale "Santa Maria della speranza" di Battipaglia.

Positivi al tampone un medico, alcuni infermieri e pazienti: altri sono in attesa dei risultati del test. Sette, finora, le persone contagiate.

Applicate, come sempre in questi casi, tutte le contromisure previste per evitare che il virus si propaghi ulteriormente.