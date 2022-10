Sicurezza a Battipaglia, la sindaca: "Nuove telecamere e più uomini in strada" Ieri l'incontro a Salerno con il Prefetto Francesco Russo

Nella giornata di ieri, la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, accompagnata dal comandante della Polizia Locale dott. Gerardo Iuliano, ha partecipato, presso la Prefettura di Salerno, ad una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, nel corso della quale sono state affrontate problematiche relative all’ordine e alla sicurezza pubblica. In particolare dei territori di Battipaglia e Sarno.

Presente all'incontro, in rappresentanza della Provincia, il consigliere Vincenzo Clemente. Il Questore, Giancarlo Conticchio, e i vertici del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno espresso apprezzamento alla Polizia Locale per i pattugliamenti congiunti che, nell’ultimo periodo, hanno offerto un’importante percezione di sicurezza ai cittadini, grazie soprattutto ai contributi congiunti delle Forze di Polizia, Carabinieri, insieme alla Polizia Municipale.

Massima attenzione è stata richiesta da parte della prima cittadina di Battipaglia per l'emergenza dello spaccio di sostanze stupefacenti. Prefetto e Questore hanno assicurato il potenziamento dell'organico presso il Commissario di Polizia di Battipaglia.

"Intanto - fanno sapere dal comune - i caschi bianchi agli ordini del Comandante dott. Gerardo Iuliano, riguardo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito diversi controlli, congiuntamente con Carabinieri e Polizia. L’attività ha portato alla segnalazione, quale assuntore di sostanze stupefacenti, di un minore trovato in possesso di hascisc, poi sequestrato".

Tale attività che si inserisce anche all’interno di un progetto contenuto nel Bando, che il Comune si è aggiudicato, ricevendo la somma di 31.999,04 euro.

"Questo finanziamento prevede, oltre alle attività di controllo del territorio, in special modo nelle zone sensibili della città, anche iniziative di tipo informative e divulgative presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre il finanziamento prevede l’installazione di tre telecamere a lettura targhe e di ultima generazione che a breve saranno installate in alcune zone della città individuate come zone sensibili e da attenzionare", concludono dall'amministrazione.