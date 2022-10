Luci d'Artista, conto alla rovescia per l'installazione: toccherà ad Iren Si aspettavano cinque offerte, ne è arrivata solo una: per la società torinese è un ritorno

Se ne aspettavano cinque, ne è arrivata solo una. Il Comune di Salerno dovrà vagliare l'offerta di Iren per l'installazione delle Luci d'Artista.

L'edizione 2022-2023 della kermesse, salvo imprevisti, sarà dunque affidata alla società torinese che è anche socio di maggioranza delle partecipate energetiche del Comune di Salerno.

Per Iren si tratterebbe di un ritorno, dal momento che ha gestito molte delle edizioni precedenti ed avrebbe il know-how necessario anche per realizzare le installazioni in tempi rapidi.

Una delle difficoltà con le quali fare i conti - oltre l'insostenibile rincaro dei costi dell'energia - è infatti legato anche alla tempistica, dal momento che il sentiero tra l'affidamento e il montaggio delle luminarie è particolarmente stretto.

Al momento, le Luci d'Artista rappresentano comunque uno dei marchi di riferimento di Salerno al di fuori del territorio locale, come dimostra l'interesse riscontrato alla Fiera del turismo di Rimini. Anche per questo l'amministrazione ha voluto puntare sulla manifestazione, pur se in forma ridotta rispetto al passato con accensione prevista a dicembre.