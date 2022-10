Galleria tra Maiori e Minori: i sindaci Reale e Capone difendono l'opera Ci sarà anche 1km di terrazza sul mare. I chiarimenti su possibili stravolgimenti del territorio

Dopo la pubblicazione del bando di gara da 18 milioni di euro, finanziati dalla Regione Campania, per la creazione della galleria tra Minori e Maiori, l'iter per la realizzazione dell'opera entra nel vivo. Ci sarà così una "rivoluzione" nella viabilità della Costa d'Amalfi, con un tunnel che nella roccia che collegherà i due comuni della costiera, bypassando la statale amalfitana, che diventerà quindi una "passeggiata" waterfront tra i due paesi.

Un'opera, per il sindaco di Minori Andrea Reale ed il primo cittadino di Maiori Antonio Capone: "di assoluto rilievo per le nostre città non soltanto in termini di miglioramento della circolazione veicolare ma pure di valorizzazione della costa, del suo paesaggio e dell’ambiente, anche in chiave di arricchimento dell’offerta turistica".

Le fasce tricolori difendono il progetto

Non sono mancate le polemiche da parte di alcuni cittadini e amministratori che hanno giudicato l'opera superflua e inutile, addirittura dannosa per via del dissesto idrogeologico.

Ma per i sindaci delle due città costiere non ci sono dubbi: "Siamo certi che un tratto rialzato di costa, sottratto al dominio delle auto e dei motori, e restituito piuttosto alle passeggiate, agli incontri e al connubio con la natura, possa davvero migliorare la vita di chi abita in costiera o la visita", scrivono.

E sull'allarme di rischi per il territorio, evidenziano: "Come è consueto, questo tipo di opere ingenera allarmi più o meno giustificati su possibili stravolgimenti del territorio. Al di là di chi specula strumentalmente su legittime incertezze, l’opinione pubblica ha diritto ad una piena conoscenza del progetto, anche perché è questo il solo modo di rassicurare i cittadini e di fugare timori dovuti a informazioni superficiali o incomplete".

I chiarimenti

I due sindaci hanno, infatti, chiarito che la progettazione iniziale dell’Anas è stata integrata con le prescrizioni deliberate dalle amministrazioni comunali proprio a tutela dell’assetto naturale e di quello urbanistico.

Nei prossimi giorni entrambi i primi cittadini saranno impegnati a fornire una serie di informazioni ai cittadini consentendo a chiunque voglia di poter visionare lo stato dell’iter progettuale.

"In tal modo verrà sancito che non vi sarà alcuno sconvolgimento dell’assetto del lungomare, ma anzi un suo prolungamento ininterrotto tra Maiori e Minori. - si legge nel comunicato dei sindaci - Vi sarà, piuttosto, la scomparsa delle file d’auto fumanti e rumoreggianti al semaforo, la messa in sicurezza dei terrazzamenti sovrastanti, l’installazione di pavimenti e luci adeguate alla bellezza del posto. Vi saranno, in conclusione, un chilometro di terrazza sul mare e 450 metri di strada rotabile invisibile dall’esterno".

La conclusione

"Mettere in discussione tutto questo è di certo consentito e possibile, qualsiasi argomentazione in tal senso va doverosamente considerata", sottolineano ancora i sindaci, invitando al confronto e alle domande.

Non è mancata però la staccata finale: "Non si può non constatare che le contestazioni proposte fino ad oggi sono consistite solo di sdegno inspiegato, contumelie ed insulti gratuiti. Nella certezza che sta invece per aprirsi finalmente un confronto costruttivo, ribadiamo l’impegno a fornire qualsiasi chiarimento ed a considerare qualsiasi osservazione o proposta in termini di corretta partecipazione".

Una pagina social per chiarire le perplessità

E' stata aperta una pagina facebook dedicata all'opera. "È doveroso da parte delle due amministrazioni dirimere ogni perplessità circa l'utilità dell'opera e dare puntuali e corrette informazioni, scevre da ogni polemica strumentale".

Basta cliccare sul link seguente per accedere alla pagina: https://www.facebook.com/Galleria-Maiori-Minori-Parliamone-106434222268563/