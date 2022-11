Maltempo nel Cilento: sgomberata un'altra famiglia a Castellabate E' stata, inoltre, chiusa la strada Vallone Alto-Licosa

Nel Cilento si fa ancora la conta dei danni provocati dal maltempo dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta sabato sulla provincia a sud di Salerno. A Castellabate è stata chiusa, con ordinanza comunale, la strada Vallone Alto-Licosa, a causa di uno smottamento. In via precauzionale, è stato emanato anche un ordine di sgombero per un nucleo familiare composto da tre persone.

Il sopralluogo

Nel pomeriggio, i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti sul posto per effettuare un sopralluogo in seguito alle richieste pervenute per la presenza in loco di frane e smottamenti.

Dopo un primo intervento, è stata presa la decisione di chiudere la strada, gravemente compromessa a causa di un grosso smottamento, e di sgomberare un nucleo familiare.

Interventi in corso

Intanto, si continua a lavorare nel paese di Benvenuti al Sud per liberare strade e case dal fango. Per domani è previsto un primo sopralluogo con i funzionari della Protezione civile regionale che dovranno verificare il da farsi.