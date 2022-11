Luminarie Salerno: è corsa contro il tempo per lo start di Luci d'Artista In villa comunale mancano ancora le installazioni, sul corso operai ancora a lavoro

Il Comune di Salerno domani mattina (lunedì 28 novembre) svelerà gli eventi che si svolgeranno nel periodo di Luci d'Artista, in programma dal 2 dicembre al 29 gennaio in città. Le iniziative sono state promosse dall'Amministrazione con il sostegno di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti e Cna.

Domani la conferenza stampa con tutti gli eventi

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara e il vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, Pasquale Giglio. Saranno presenti, inoltre, il presidente del Consiglio Comunale, Dario Loffredo, i rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolte e gli organizzatori degli eventi in programma.

Corsa contro il tempo per luci e sicurezza

A cinque giorni dall'accensione delle luminarie, però, l'organizzazione sembra essere ancora work in progress. Al momento non sono state ancora installate le luci in villa comunale, mentre su Corso Vittorio Emanuele – dove la tipologia delle luminarie scelte ha fatto storcere il naso a tanti - gli operai sono ancora a lavoro. Il maltempo, di certo, non sta dando una mano ma, dopo l'avvio in ritardo, in tanti si aspettavano qualcosina in più. Da domani, dunque, partirà una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a completare tutto entro venerdì, giorno in cui è prevista l'accensione delle Luci d'Artista. Oltre agli aspetti organizzativi, poi, dovranno essere limati quelli relativi alla sicurezza. Il piano dell'ordine pubblico è stato strutturato da una cooperativa salernitana ma dovrà ottenere il via libera della Prefettura.