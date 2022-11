Luci d'Artista Salerno: arrivano le luminarie in centro, salernitani divisi Le installazioni di Corso Vittorio Emanuele non convincono ma le prenotazioni in città decollano

A Salerno proseguono i preparativi in vista dell'accensione delle Luci d'Artista. Un'edizione caratterizzata dall'incertezza e dai ritardi ma che, stando ai dati forniti dai tour operator, sta facendo registrare comunque buoni riscontri in termini di prenotazioni. Lo start della kermesse è fissato per venerdì 2 dicembre, in tempo per le festività dell'Immacolata che rappresenteranno il primo banco di prova per la città. In queste ore anche tra le strade del centro è in corso l'installazione delle luminarie che resteranno accese fino al 31 gennaio. Un “prolungamento” richiesto dagli operatori commerciali e dagli addetti del settore turistico e che è stato avallato dal Comune per provare ad intercettare anche il periodo dei saldi.

Le luci del centro dividono i salernitani

Ma mentre l'organizzazione sta provando a limitare i disagi dovuti alla partenza in ritardo di questa edizione, Luci d'Artista sta facendo fatica a riscaldare il cuore dei salernitani. In tanti in queste ore hanno storto il naso nel vedere le luminarie che sono state installate su Corso Vittorio Emanuele. Una tipologia di luci giudicata troppo “semplice” da diversi utenti dei social che avrebbero preferito qualcosa di più “sviluppato” per la strada principale della città e che rappresenta il biglietto da visita per i turisti. “A questo punto era meglio non farle”, uno dei commenti più gettonati dalla piazza virtuale che, chiaramente, spera di essere smentita dai numeri di un evento che per il passato ha reso celebre Salerno a livello nazionale, garantendo una boccata d'ossigeno importante all'economia.